وكالة أمريكية تكشف عن «مساع إيرانية» لحل أزمة اليمن وتقرير أممي يوضح حقيقة «طائرات الحوثي المسيرة»

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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كشفت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، الأربعاء 1 اغسطس/آب 2018م، عن مساع إيرانية حثيثة للعب دور بنّاء في البحث عن حلول سياسية للأزمة اليمنية.



ونقلت الوكالة عن خبراء أمميون، قولهم أن «إيران قد تلعب دورا بناء في إنهاء الحرب باليمن، على الرغم من وجود مؤشرات على استمرارها في دعم جماعة الحوثي».

وذكر الخبراء المراقبون على تطبيق العقوبات المفروضة على اليمن، في تقرير أعدوه لمجلس الأمن الدولي واطلعت عليه الوكالة ذاتها، أن «إيران قد تنوي اليوم تأدية دور بناء في البحث عن الحل السياسي للأزمة اليمنية».

وأوضح الخبراء، أن «هذه النية الحسنة من قبل طهران تبينت من محاولتها الفاشلة للتوسط مع بعض الدول الأوروبية في الوصول إلى هدنة بين أطراف النزاع خلال شهر رمضان».

وفي الوقت نفسه، لفت الخبراء في تقريرهم الأخير الذي يطال النصف الأول من عام 2018 إلى أن «الفحوصات التي أجريت لحطام عشرة صواريخ أطلقت على السعودية وحطام طائرات مسيرة استخدمها الحوثيون، كشفت مواصفات مماثلة لتلك التي تستخدم في الأسلحة المصنوعة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وخلص التقرير إلى أن «الحوثيين، على الرغم من حظر تصدير الأسلحة إلى اليمن، لا يزالون يحصلون على صواريخ باليستية وطائرات مسيرة»، مرجحا أن «الصواريخ تورّد إلى البلاد من الخارج على شكل أجزاء، ثم يعيد الحوثيون تركيبها».

إلى ذلك، أكد التقرير استخدام محوّلات طاقة يابانية الصنع في تلك الأسلحة، فضلا عن مكونات عليها علامات بالحرف الكيريلتسية (تستخدمها روسيا وبعض الدول السلافية الأخرى) ربما أنتجت في روسيا.