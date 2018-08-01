الريال اليمني يواصل الانهيار والحكومة تتخذ جملة قرارت لانقاذه.. تعرف على أسعار الصرف احلام تثير جدلا بطائرتها العسكرية وترد على الجمهور وكالة أمريكية تكشف عن «مساع إيرانية» لحل أزمة اليمن وتقرير أممي يوضح حقيقة «طائرات الحوثي المسيرة» الكشف عن اتفاق «أمريكي ـ عماني» يخص اليمن الجيش الوطني يباغت المليشيا في جبهات الجوف ويسيطر على هذه المواقع الهامة قوات الشرعية تحرر مواقع هامة في الجوف الحوثيون يقتلون شخصية اجتماعية «بتجريعه السم» والقصة بدأت من المستشفى - تفاصيل الحرب تكبّد الناتج المحلي اليمني 50 مليار دولار تقرير شركة العصر للوساطة المالية حول العملات والأسهم الرئيس هادي مع سفير السعودية يضعان «حجر الاساس» لجملة من المشاريع التنموية في المهرة
كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، الاربعاء 1 اغسطس/آب 2018م، عن لقاء جمع وزير خارجيتها بوزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي في واشنطن، تصدرت القضية اليمنية محادثات الجانبين.
وفي بيان لها، قالت الخارجية الامريكية، أن الوزير مايك بومبيو، اتفق مع بن علوي، خلال اللقاء على دعم استمرار جهود المبعوث الخاص مارتن غريفيث.
ووفقا للبيان، فقد أكدا الجانبان على ضرورة أن تحرص جميع الأطراف على عدم التصعيد لتجنب الأعمال العدائية.
وأجرى وزير الخارجية العماني، محادثات مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس وأعضاء في الكونغرس من بينهم رئيس مجلس النواب بول ريان ومسؤولو الأمن القومي والخزانة، وتركزت في معظم لقاءاته على الحديث على المستجدات في اليمن.