الكشف عن اتفاق «أمريكي ـ عماني» يخص اليمن

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، الاربعاء 1 اغسطس/آب 2018م، عن لقاء جمع وزير خارجيتها بوزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي في واشنطن، تصدرت القضية اليمنية محادثات الجانبين.

وفي بيان لها، قالت الخارجية الامريكية، أن الوزير مايك بومبيو، اتفق مع بن علوي، خلال اللقاء على دعم استمرار جهود المبعوث الخاص مارتن غريفيث.

ووفقا للبيان، فقد أكدا الجانبان على ضرورة أن تحرص جميع الأطراف على عدم التصعيد لتجنب الأعمال العدائية.

وأجرى وزير الخارجية العماني، محادثات مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس وأعضاء في الكونغرس من بينهم رئيس مجلس النواب بول ريان ومسؤولو الأمن القومي والخزانة، وتركزت في معظم لقاءاته على الحديث على المستجدات في اليمن.