عادتا إلى الحياة بعد آلاف السنين من التجمد

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 06 مساءً / وكالات

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عادت دودتان إلى الحياة بعد بقائهما متجمدتين لآلاف السنين، في عيّنة من التربة أخذت من سيبيريا في روسيا.

وفي مختبر تابع لمعهد علوم التربة في العاصمة الروسية موسكو، عادت دودتان للحياة، خلال تجربة على عينة متجمدة من التربة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، جلبت من سيبيريا، وتحتوي على 300 دودة متجمدة.

وقال موقع "سايبرين تايمز" الروسي، إن إحدى الدودتين يعتقد أنها متجمدة منذ حوالي 32 ألف عام، والأخرى منذ 42 ألف عام.

وأشار الموقع إلى أنه بعد أن ذابت التربة التي كانت الدودتان متجمدتين بها، أظهرتا علامات على الحياة، وبدأتا في الحركة، وتناول الطعام.

ولفت إلى أن آلية التكيف التي أظهرتها الدودتان، ستكون ذات أهمية كبيرة في علوم مثل علم الأحياء البيولوجي وعلم الأحياء الفضائية.

ومن المتوقع أن تغير الآلية التي عادت بها الدودتان للحياة، معظم النظريات الحالية المتعلقة بالحياة خارج الكرة الأرضية.

وفي حال استمرار التغير المناخي، وتسببه في ذوبان الجليد في مناطق عديدة، يتوقع العلماء أن تعود العديد من الأحياء الشبيهة للحياة