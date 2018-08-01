الجيش الوطني يباغت المليشيا في جبهات الجوف ويسيطر على هذه المواقع الهامة

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تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي، اليوم الأربعاء، من تحرير مواقع جديدة في مديرية المصلوب جنوبي غرب محافظة الجوف، بعد معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية منذ ساعات الصباح الأولى.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، ان مصدر عسكري اكد بأن أبطال الجيش الوطني، حرروا، اليوم، عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في منطقتي سداح وملحان بمديرية المصلوب.
وذكر أن المعارك "أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات، وأن عددًا من الجثث الحوثية لا زالت متناثرة في المنطقة، إلى جانب وقوع عدد من عناصر المليشيات في الأسر لدى قوات الجيش".