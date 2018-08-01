قوات الشرعية تحرر مواقع هامة في الجوف

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 277

أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء 1أغسطس/آب2018، انها حررت مواقع جديدة في مديرية المصلوب جنوبي غرب محافظة الجوف بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبرنت" عن الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة العقيد عبدالله الأشرف تأكيده أن أبطال قوات الجيش الوطني شنوا هجوما واسعا على مواقع مليشيا الحوثي الإنقلابية في مديرية المصلوب.

وأوضح العقيد الأشرف أن قوات الجيش الوطني تمكنت خلال الهجوم من التقدم في منطقتي ملحان، وسداح، بعد معارك عنيفة ومستمرة، وسط انهيار كبير لعناصر المليشيا الحوثية.

وأكد أن المعارك أسفرت عن تكبيد مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر بشرية كبيرة، علاوة على أسر ثلاثة من عناصرها.