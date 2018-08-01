الحوثيون يقتلون شخصية اجتماعية «بتجريعه السم» والقصة بدأت من المستشفى - تفاصيل

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توفي احد الشخصيات الاجتماعية في محافظة إب (وسط اليمن) في ظروف غامضة بعد ساعات فقط من اختطافه من قبل مسلحين حوثيين ، وهو في احدى مستشفيات المدينة.
وفي التفاصيل قالت مصادر محلية ان الحوثيين اختطفوا الشيخ فهد صالح المرهبي وهو من الوجاهات الاجتماعية أثناء تواجده لتلقى العلاج من وعكة صحية داخل مستشفى المنار بمدينة إب .
وذكرت المصادر لموقع مأرب برس، ان المليشيات اقتادت الشيخ المرهبي الى سجنها في البحث الجنائي ، وهناك تعرض للتعذيب الشديد ، وتم نقله بعد ذلك الى السجن المركزي وسمعه نزلاء في السجن يتمتم بعبارات «جرعوني السم شربوني السم» ليفارق الحياة .
ونفذت اسرة المرهبي يوم أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية طالبت السلطة المحلية بإب الخاضعة لمليشيات الحوثي بالكشف عن المتورطين وكشف ملابسات وفاة الشيخ فهد المرهبي .
وفيما لم يعرف السبب وراء اختطاف المرهبي وتعذيبه ، قالت مصادرنا ان شقيق الشيخ فهد المرهبي سبق أن دخل في نزاع على قطعة ارض مع قيادي حوثي يدعى يحي زيد المتوكل حاول الأخير السطو عليها مستقويا بالمليشيات في منطقة المحمول بمديرية السياني العام الماضى وتحديدا يوم 24 اغسطس وتدخل الشيخ فهد لأخذ اخيه وترك الارضية للحوثيين .