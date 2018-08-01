تقرير شركة العصر للوساطة المالية حول العملات والأسهم

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 4.1%، محققًا أفضل وتيرة له منذ الربع الثالث لعام 2014 وثالث أفضل معدل نمو منذ أزمة الركود الكبرى. وعلى الرغم من النمو القوي في الاقتصاد، فقد تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية؛ حيث شكك المستثمرون في استمرارية معدلات النمو المرتفعة خاصة في ضوء مستويات البطالة الأكثر انخفاضًا في التاريخ. كما تشير آخر الأنباء إلى أن البنوك الصينية الكبيرة المملوكة للدولة تبدو وكأنها تبيع الدولار الأمريكي مقابل اليوان في السوق الآجل، في محاولة لوقف تراجع اليوان. نعتقد أن زوج الدولار الأمريكي/يوان الصبن الخارجي سيقع تحت هذه الظروف حسب تقرير شركة العصر للوساطة المالية.

تراجعت حدة التوترات في التجارة العالمية، مما ساعد عملات المخاطر في تحقيق مكاسبِ مقابل الدولار الأمريكي. ﻋﻼوة ﻋﻟﯽ ذﻟك، ﻓقد سمح تعافي ﯾوان اﻟصين الداخلي أﯾﺿًﺎ لمؤشرات ﺎﻟﺑورﺻﺔ الصينية واﻟﺳﻟﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎلارﺗﻔﺎع ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر. وانخفض الدولار الأمريكي في يوم التداول الأخير، متخليًا عن المكاسب المبكرة في أعقاب صدور تقارير الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني؛ والذي كان دون التوقعات العالية ولكنه أكد على وجود اقتصاد مزدهر. أما خلال الأسبوع القادم؛ فمن المحتمل أن يشهد مؤشر الدولار تذبذبًا متصاعدًا بسبب قرار الاحتياطي الفيدرالي المقرر يوم الأربعاء وبيانات كشوف الرواتب خارج القطاع الزراعي الصادرة يوم الجمعة.

وحسب تقرير شركة العصر للوساطة المالية أنه من الناحية الفنية، يواجه مؤشر الدولار مقاومة بالقرب من قمة تأرجحه السابقة عند مستوى 95.20، والتي تقترب أيضًا من مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪؛ للهبوط من مستوى 103.71 إلى 88. كما شهدت مرحلة التوطيد الأخيرة تعاظم الانحراف السلبي لمؤشر القوة النسبية 14 وفق المؤشرات اليومية. وسيزيد الانكسار دون مستوى 93.80 من ضغط البيع مما يدفع مؤشر الدولار نحو منطقة 92-91.

أدى الانخفاض في أسهم فيسبوك إلى هبوط مؤشر ناسداك بأكثر من 1 % يوم الخميس، وهو أكبر انخفاض يومي شهده المؤشر منذ شهر. وتكثفت عمليات البيع بعد إعلان تويتر نتائجها، وأرجأت إنتل إطلاقها للرقائق مما أدى إلى انخفاض السهم بنسبة 8.5٪ تقريبًا. وجاء في التقرير الأسبوعي لشركة العصر للوساطة المالية أنه وعلى الرغم من تسجيل أمازون مجموعة جيدة من النتائج، إلا أننا شهدنا نموذجًا مثاليًا لمقولة "اشتر على الإشاعة..وبع على الخبر"، حيث انخفض سعر السهم طوال اليوم ليغلق بالقرب من أدنى سعر له ليوم الجمعة. من الناحية الفنية، واجهت الأسعار اليومية مقاومة بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 141.4٪ لتحركه السابق من 7332 إلى 6935. تتطلع الأسعار إلى تشكيل نموذج عكسي AB = CD متناغم. لكي يستكمل نمط السعر فمن المحتمل أن يرتد السعر إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 70.7٪ للارتفاع من مستوى 6935 إلى 7516 والذي يقترب من مستوى 7100. يُظهر مؤشر القوة النسبية 14 على الرسم البياني اليومي والأسبوعي انحرافًا سلبيًا، كما أنه ينخفض أيضًا دون مستوى 70، وهو ما لا يمثل أي علامة إيجابية.

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