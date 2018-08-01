اجتماع صارم بمحافظة مأرب بحضور النيابة والشرطة ... والمخرجات للتنفيذ الفوري

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 721

أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، برنامج تنفيذ المرحلة الاولى من ازالة المباني والاعتداءات على الشوارع والمتنفسات العامة في مدينة مأرب.

كما اقر الاجتماع الذي ضم رئيس النيابة الاستئنافية عارف المخلافي ومدراء مديرية المدينة محمد صالح بن جلال والشرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني ومكتب الاشغال المهندس عبدالودود المذحجي، تشكيل لجنة فرعية متخصصة من الاصحاح البيئي للتفتيش على المطاعم والمطابخ العامة ومدى توافر الاشتراطات الصحية والبيئية.

وتستهدف المرحلة الاولى ازالة نحو 15 مخالفة بناء في شارع 10 الموازي لشارع صنعاء وحوش المطار.

وشدد وكيل المحافظة على ضرورة التقيد الصارم بالبرنامج واللوائح والقوانين للازالة والتعامل مع المخالفات على حد سواء مهما كان مركز او مكان مرتكبيها..

مؤكداً على ضرورة ان يلتزم الجميع بالمخططات العامة وعدم الاعتداء على الشوارع والمتنفسات والحدائق العامة واماكن تدفق السيول.

كما شدد على اهمية الرقابة على المطاعم والمطابخ العامة ومستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية فيها حفاظا على الصحة العامة للمستهلك.