آخر الاخبار

الحوثيون يقتلون شخصية اجتماعية «بتجريعه السم» والقصة بدأت من المستشفى - تفاصيل الحرب تكبّد الناتج المحلي اليمني 50 مليار دولار تقرير شركة العصر للوساطة المالية حول العملات والأسهم الرئيس هادي مع سفير السعودية يضعان «حجر الاساس» لجملة من المشاريع التنموية في المهرة اجتماع صارم بمحافظة مأرب بحضور النيابة والشرطة ... والمخرجات للتنفيذ الفوري غضب بتركيا بعد حادثة مقتل امرأة ورضيعها اجتماع نسوي موسع في مأرب توجيهات حوثية بمنع ملاحقة «لصوص الجماعة» واعتبار ذلك «إساءة شخصية لعبدالملك» الاعلان عن حزمة قرارات بشأن «الوديعة السعودية» والبنك المركزي يوجه دعوة مهمة بالإسم.. الكشف عن منفذ عملية الاختطاف الجماعية لعدد من الأطفال بمحافظة عمران

التجمع اليمني للاصلاح

غضب بتركيا بعد حادثة مقتل امرأة ورضيعها

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - الأناضول
عدد القراءات 455

 

يسود غضب في الأوساط الشعبية والرسمية التركية على خلفية حادثة مقتل سيدة تركية ورضيعها في هجوم قالت الحكومة إن مسلحي حزب العمال الكردستاني نفذوه في ولاية هكاري التركية.

وندد الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي بالحادثة واطلقوا وسما حمل عنوان "قتلة الأطفال" سجل نسبة الأعلى وصولا في البلاد، فيما توعد مسؤولون أتراك بارزون حزب العمال الكردستاني بالرد على ما قالوا إنها جريمة ضد الإنسانية باستهداف المدنيين.

وتعليقا على الحاثة، توعد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي في حسابه على تويتر من سماهم "الإرهابيين وداعميهم بدفع ثمن باهظ" على خلفية الحادثة، وقال: "ليعلم الجميع أن الإرهابيين وداعميهم سيدفعون ثمن باهظا"، مقدما "تعازيه للشعب التركي".

كما توعد وزير الداخلية سليمان صويلو الفاعلين بالرد، واصفا الحداثة بالمجزرة، فيما قدمت عقيلة الرئيس أمنية أردوغان، في حسابها على تويتر "تعازيها إلى الشعب التركي"، مشيرة إلى أن "الإرهابيين وداعميهم حتما سيلقون جزاءهم الذي يستحقونه".

 
إقراء أيضاً
تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية المكسيكسة تقل 97 راكبا
الخارجية العمانية تكشف حقيقة الوساطة بين إيران وأمريكا
مهام قتالية جديدة لأمن الدولة السعودي
الملك سلمان يرفض خطة صفقة القرن ويصدر أمرا ملكيا عاجلا .. تفاصيل
مانديلا سوريا يفر هاربا ويصل لفرنسا.. هكذا تم تهريبه
الملك سلمان يهجر الريفيرا وطنجة ويذهب إلى هذه المدينة لقضاء اجازته
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس