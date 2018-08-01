غضب بتركيا بعد حادثة مقتل امرأة ورضيعها

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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يسود غضب في الأوساط الشعبية والرسمية التركية على خلفية حادثة مقتل سيدة تركية ورضيعها في هجوم قالت الحكومة إن مسلحي حزب العمال الكردستاني نفذوه في ولاية هكاري التركية.

وندد الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي بالحادثة واطلقوا وسما حمل عنوان "قتلة الأطفال" سجل نسبة الأعلى وصولا في البلاد، فيما توعد مسؤولون أتراك بارزون حزب العمال الكردستاني بالرد على ما قالوا إنها جريمة ضد الإنسانية باستهداف المدنيين.

وتعليقا على الحاثة، توعد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي في حسابه على تويتر من سماهم "الإرهابيين وداعميهم بدفع ثمن باهظ" على خلفية الحادثة، وقال: "ليعلم الجميع أن الإرهابيين وداعميهم سيدفعون ثمن باهظا"، مقدما "تعازيه للشعب التركي".

كما توعد وزير الداخلية سليمان صويلو الفاعلين بالرد، واصفا الحداثة بالمجزرة، فيما قدمت عقيلة الرئيس أمنية أردوغان، في حسابها على تويتر "تعازيها إلى الشعب التركي"، مشيرة إلى أن "الإرهابيين وداعميهم حتما سيلقون جزاءهم الذي يستحقونه".