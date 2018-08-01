اجتماع نسوي موسع في مأرب

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أقر اجتماع موسع للقيادات النسوية بمحافظة مأرب ،عقد، بديوان المحافظة برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، عمل مصفوفة موحدة لاحتياجات المرأة في المحافظة على مستوى كل قطاع.
وكان الاجتماع قد ناقش عددا من القضايا الخاصة بالمرأة ورفع مساهمتها في التنمية المجتمعية واحتياجاتها في مختلف القطاعات.
وأشار الوكيل مفتاح خلال الاجتماع الى ان المرأة، تعد نصف المجتمع ولا يمكن ان ينهض المجتمع الا بتفعيل وتكاتف كافة اجنحته الذكور والاناث على حد سواء.
ولفت الى ان المرأة وقضاياها هي جزء من خطط وبرامج التنمية في المحافظة، ويجب ان تكون المرأة بالكفاءة التي يمكنها من اداء الادوار المنوطة بها.
وأشاد بدور الادارة العامة لتنمية المرأة في المحافظة في العمل على تبنى قضايا المرأة والعمل على رفع كفاءتها وتنسيق جهودها في مختلف القطاعات.