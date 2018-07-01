توجيهات حوثية بمنع ملاحقة «لصوص الجماعة» واعتبار ذلك «إساءة شخصية لعبدالملك»

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طلب رئيس ما يسمى المجلس السياسي لميليشيات الحوثي الانقلابية، مهدي المشاط، قبل أيام من القيادي في جماعته علي العماد، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التوقف عن ملاحقة أي قيادي في الجماعة بتهم الفساد أو نهب المؤسسات، باعتبار ذلك خطا أحمر يجب عدم الاقتراب منه.
وشدد المشاط على تقصي ملفات الفساد الخاصة بالقيادات الحزبية الأخرى في الفترات التي سبقت انقلاب الجماعة على الشرعية، وإحالتها إلى النيابة والقضاء الخاضع للجماعة لإصدار أحكام فيها بعيدا عن الاقتراب من أي قيادي حوثي.
ولفت إلى أن أي محاولة لإدانة أي قائد حوثي تعد إساءة شخصية لزعيم الحوثيين.
وتضمنت توجيهات المشاط كذلك إشارة لقادة الميليشيات في صنعاء وغيرها من المحافظات لتصعيد أعمال نهب المؤسسات والعقارات والأراضي المملوكة للدولة، وابتزاز كبار التجار ورجال الأعمال بحجة دعم المجهود الحربي.