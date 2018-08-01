بالإسم.. الكشف عن منفذ عملية الاختطاف الجماعية لعدد من الأطفال بمحافظة عمران

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس/خاص

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كشفت مصادر مطلعة في محافظة عمران على أن منفذ عملية الاختطاف الجماعية التي طالت عددا من الأطفال خلال الأسابيع القليلة الماضية في ظروف غامضة من قرية "الزافن" التابعة إدارياً محافظة عمران هو أحد قيادات المليشيات الانقلابية.

وأوضحت المصادر في تصريح خاص لـ "مأرب برس" على أنه بعد البحث والتحري من قبل أسر الأطفال تبين لهم مؤخراً بأن المدعو والقيادي في جماعة الانقلابيين محمد يحيى عبدة الماخذي هو من أقدم على اختطاف الأطفال الخمسة والذين لا تتجاوز أعمارهم الخامسة عشر ربيعا وذلك بهدف الزج بهم في محارق الموت الحوثيةوقالت المصادر بأن أهالي الأطفال عبروا عن غضبهم واستنكارهم تجاه ما تقوم به المليشيات من انتهاكات وجرائم بشعة بحق الطفولة .. محملين قيادات مليشيا الانقلاب المسؤولية الكاملة عن مصير أطفالهم .

فيما يلي أسماء الأطفال:

1-الطفل هيثم مجاهد قاسم

2-الطفل امير الدين احمد حسين رفيق

3-الطفل حربي جمال ناصر سعد

4-الطفل محمد حمزي

5-الطفل محمد يحيى عبده