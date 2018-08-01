خطاب للمشير هادي من «المهرة» - الرئيس يوجه رسائل للداخل والخارج ويتحدث «اين كان حين انطلقت عاصفة الحزم»

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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القى الرئيس هادي اليوم الاربعاء 1 أغسطس/آب 2018 خطابا بديوان محافظة المهرة (اقصى شرق اليمن) -وصلها صباح اليوم - بحضور عدد من الوزراء وقيادات السلطة المحلية وأعضاء مجلسي النواب والشورى ووجهاء المحافظة.

واشار الرئيس هادي الى رحلة خروجه من صنعاء ، بعد انقلاب الحوثي ، ووصله الى المهرة ومن ثم الرياض فقال : كنت في المهرة وبين أبنائها عندما انطلقت عاصفة الحزم لتعلن ان الأمة العربية قادرة على مواجهة المشروع الفارسي الإرهابي الذي يهدد وجود كل العرب.

ودعا الرئيس أبناء المهرة للحفاظ على أمنها واستقرارها والابتعاد عن الخلافات القبلية والسياسية والتركيز على تنميتها وجعلها نموذجا للتعايش المثمر.

وبشر هادي الرئيس بان اليمن قادمة على خير وستنتصر إرادة اليمنين الأحرار على العصابات الاجرامية ومن وراءها. واضاف «وسنبني اليمن الاتحادي العادل من المهرة إلى صعدة».

وتحدث الرئيس هادي مخاطبا ابناء المهرة : إخوانكم بالجبهات يبذلون دماءهم وأرواحهم بإسناد #التحالف بقيادة #السعودية وأنتم يجب أن تبذلوا بميادين التنمية والإعمار للانتصار للوطن.

وقدم الرئيس شكره للسعودية بقيادة خادم الحرمين وولي العهد على الدعم السخي وكل المواقف الصادقة والتاريخية التي لن ينساها اليمنيون ويثمن جهود سفير المملكة.