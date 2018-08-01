نقلة اقتصادية نوعية ستدر على الحكومة الشرعية «امولا ضخمة» - شبوة ستحصل على 20%

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قالت الحكومة اليمنية امس الثلاثاء 31 يوليو/تموز 2018م ، انها بدأت بتصدير النفط الخام، بعد توقف لسنوات بسبب انقلاب الحوثي وصالح واندلاع الحرب.
وأعلنت وزارة النفط اليمنية، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، نجاح أول عملية تصدير للنفط الخام عبر ميناء رضوم النفطي، في شبوة شرقي البلاد.
وقالت الوزارة في بيانا لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" إنها نجحت في تصدير أول شحنة نفط من ميناء رضوم، بعد إعادة الإنتاج من قطاع S2 بمنطقة العقلة العاصمة عتق، منذ أول إبريل/نيسان الماضي.
وذكر البيان أنه تم تصدير 500 الف برميل من النفط الخام بعد التسويق لها عالمياً حيث شاركت 35 شركة عالمية في المناقصة الدولية التي تم الإعلان عنها وفازت بالشحنة الشركة الصينية (كاتي بتروليم) وذلك بحسب أعلى سعر مقدم وفقاً لبورصة برنت النفطية.
وأشار البيان إلى أن محافظة شبوة ستحصل على نسبتها البالغة 20 بالمائة من إيرادات الحكومة من مبيعات النفط الخام المنتج من المحافظة مثل ما هو معمول به في المحافظات النفطية الأخرى والتي ستنعكس في مشاريع تنموية وإستراتيجية هامة تخدم المحافظة وسيتم تنفيذها تحت إشراف السلطة المحلية بالمحافظة .
وأكد البيان أن الوزارة ستواصل جهودها في إعادة تفعيل ما تبقى من قطاعات النفط في محافظات حضرموت ومأرب وشبوة وذلك في إطار مساهمتها لإعادة تطبيع الحياة في المناطق والمحافظات المحررة .. مثمنة جهود رئيس الجمهورية والحكومة والسلطة المحلية وقيادة التحالف العربي وقوات الجيش الوطني التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز .