ميليشيات الحوثي تسطو على رابط بث قناة فضائية تتبع الشرعية

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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سطت مليشيا الحوثي الانقلابية، على رابط بث قناة عدن الفضائية، التي تبث من العاصمة السعودية الرياض.

وقال بيان صادر عن رئيس قطاع التلفزيون في القناة فارس الصبيحي، "أقدمت المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران اليوم الاحد29/7/2018م على ارتكاب جريمة جديدة بحق الإعلام والإعلاميين وبحق قناة عدن الفضائية الرسمية التابعة للحكومة الشرعية ونفذت عملية قرصنة على رابط البث المباشر الخاص في القناة وجيرته لصالح قناة عدن المختطفة لديها مندو عام 2015م والتي تبث من صنعاء والضاحية الجنوبية في لبنان

ودعا "الصبيحي"، الجهات الرسمية المعنية في الحكومة الشرعية بان تتحمل مسئوليتها التاريخية في مواجهة تصرفات المليشيا الإجرامية في التعدي على حقوق قناة عدن الفضائية والعمل على استعادة موقعها الالكتروني ورابط بثها المباشر ومحاسبة المليشيا امام الجهات الإقليمية والدولية على جرمها الذي ترتكبه بحق اليمنيين عموما ووسائل الأعلام على وجه الخصوص.

وأضاف البيان: "إننا في قناة عدن الفضائية نؤكد للجميع ان هذه التصرفات لن تثنينا عن الوقوف مع شعبنا اليمني وقضاياه العادلة ومع الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حفظة الله ومع دول التحالف العربي والجيش الوطني والمقاومة بكل تشكيلاتها وسوف تستمر القناة في نهجها المقاوم لهذا الانقلاب للمليشيات الحوثية الإيرانية بل ان هذه التصرفات والجرم المليشاوي بحق القناة تزيدنا إصرار وثباتا على موقفنا الذي تؤكد هذه التصرفات اننا نسير على الطريق الصحيح" .

نص البيان

بيان صادر عن رئيس قطاع التلفزيون قناة عدن الفضائية الرسمية حول:-

(قرصنة المليشيا الانقلابية لرابط بثها المباشر وموقعها الالكتروني)

تواصلا لجرائم المليشيا الحوثية الانقلابية الممنهجه ضد الشعب اليمني عموما بكل أطيافه ونخبه وبحق الاعلام والاعلاميين بوجه خاص اقدمت المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من ايران اليوم الاحد29/7/2018م على ارتكاب جريمة جديده بحق الاعلام والاعلامين وبحق قناة عدن الفضائية الرسمية التابعة للحكومة الشرعية ونفذت عملية قرصنة على رابط البث المباشر الخاص في القناة وجيرته لصالح قناة عدن المختطفة لديها مندو عام 2015م والتي تبث من صنعاء والضاحية الجنوبية في لبنان وقد سبق ان اقدمت على القرصنة والسيطرة على الموقع الالكتروني للقناة وارشيفها اثناء الغزو والعدوان على عدن في عام 2015م وقد سبقت جريمتها هذه بالقرصنة على كل وسائل الاعلام الرسمي عند اجتاح هذه المليشيات للعاصمة صنعاء حيث استولت على قنوات اليمن وعدن وسباء والايمان (جميع قنوات الحكومة الشرعية)وهي بهذا الجرم الشنيع تقدم على جريمتها هذه لا جل الترويج لفكرها السلالي العنصري المقيت الذي ساهمت قناة عدن الفضائية الحكومية الرسمية بشكل فعال في اسقاطه ومواجهته وعملنا على مواكبة انتصارات المقاومة والجيش الوطني والحكومة الشرعية بكافة الامكانيات المتاحة لدينا لمحاصرة هذا الفكر الطائفي السام .

اننا في قناة عدن الفضائية نؤكد للجميع ان هذه التصرفات لن تثنينا عن الوقوف مع شعبنا اليمني وقضاياه العادلة ومع الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حفظة الله ومع دول التحالف العربي والجيش الوطني والمقاومة بكل تشكيلاتها وسوف تستمر القناة في نهجها المقاوم لهذا الانقلاب للمليشيات الحوثية الإيرانية بل ان هذه التصرفات والجرم المليشاوي بحق القناة تزيدنا إصرار وثباتا على موقفنا الذي تؤكد هذه التصرفات اننا نسير على الطريق الصحيح .

ومن هنا فأننا ندعوا جميع الجهات الرسمية المعنية في الحكومة الشرعية بان تتحمل مسئوليتها التاريخية في مواجهة تصرفات المليشيا الاجرامية في التعدي على حقوق قناة عدن الفضائية والعمل على استعادة موقعها الالكتروني ورابط بثها المباشر ومحاسبة المليشيا امام الجهات الإقليمية والدولية على جرمها الذي ترتكبه بحق اليمنيين عموما ووسائل الأعلام على وجه الخصوص.

فارس عبد العزيز صلاح الصبيحي

رئيس قطاع التلفزيون قناة عدن الفضائية