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التجمع اليمني للاصلاح

تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية المكسيكسة تقل 97 راكبا

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 02 مساءً / وكالات
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أصيب 97 شخصا بجروح، امس الثلاثاء، إثر تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية المكسيكسة "إيرو مكسيكو" لدى إقلاعها في ولاية دورانغو شمال المكسيك، بحسب السلطات التي أكدت عدم وجود قتلى.

وقال وزير النقل المكسيكي جيراردو رويس إسبارزا "إن الطائرة، وهي من طراز امبراير 190 وكانت ستقوم برحلة بين دورانغو ومكسيكو، تحطمت نحو الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي (21,00 ت غ) "وعلى متنها 97 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم

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