عاجل .. الرئيس هادي يصل محافظة المهرة لليوم الرابع.. ركاب اليمنية عالقون بمطار عدن واتهامات لرئيس الإدارة بالتوطئ مع الحوثيين ألغام "بلا خرائط".. تفضح استراتيجية الحوثي في اليمن الشرعية تكثف من نشاطها الدبلوماسي لاستقطاب التأييد الدولي في مواجهة الانقلابيين جمهورية الكوليرا.. اليمن الذي كان سعيدا الخارجية العمانية تكشف حقيقة الوساطة بين إيران وأمريكا محكمة العدل الأوروبية تغرِّمُ أحد الخطوط الجوية الملكية العربية ماذا يحدث في أكبر حوض للنفط الصخري في العالم يورجن : محمد صلاح سيبقى في ليفربول السفير العرادة يبحث مع الجانب الموريتاني الأوضاع اليمنية
وصل الرئيس عبدربه منصور هادي، صباح اليوم الأربعاء، إلى محافظة المهرة، في أول زيارة له خارج عدن، منذ عودته من السعودية قبل قرابة شهرين.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس هادي اجتماعا بقيادة السلطة المحلية والقيادة العسكرية وقوات «التحالف» لوضع حد لعديد من المشكلات التي تعاني منها المحافظة.
كنا سيفتتح ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية في المحافظة ، من بينها جامعة المهرة التي أعلن عن تأسيسها مؤخراً.