عاجل .. الرئيس هادي يصل محافظة المهرة

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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وصل الرئيس عبدربه منصور هادي، صباح اليوم الأربعاء، إلى محافظة المهرة، في أول زيارة له خارج عدن، منذ عودته من السعودية قبل قرابة شهرين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس هادي اجتماعا بقيادة السلطة المحلية والقيادة العسكرية وقوات «التحالف» لوضع حد لعديد من المشكلات التي تعاني منها المحافظة.

كنا سيفتتح ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية في المحافظة ، من بينها جامعة المهرة التي أعلن عن تأسيسها مؤخراً.