عاجل .. الرئيس هادي يصل محافظة المهرة لليوم الرابع.. ركاب اليمنية عالقون بمطار عدن واتهامات لرئيس الإدارة بالتوطئ مع الحوثيين ألغام "بلا خرائط".. تفضح استراتيجية الحوثي في اليمن الشرعية تكثف من نشاطها الدبلوماسي لاستقطاب التأييد الدولي في مواجهة الانقلابيين جمهورية الكوليرا.. اليمن الذي كان سعيدا الخارجية العمانية تكشف حقيقة الوساطة بين إيران وأمريكا محكمة العدل الأوروبية تغرِّمُ أحد الخطوط الجوية الملكية العربية ماذا يحدث في أكبر حوض للنفط الصخري في العالم يورجن : محمد صلاح سيبقى في ليفربول السفير العرادة يبحث مع الجانب الموريتاني الأوضاع اليمنية
لليوم الرابع على التوالي ما يزال ركاب طائرة الخطوط الجوية اليمنية عالقون بمطار عدن الدولي بانتظار إصلاح خلل أصاب الطائرة التي كان من المفترض أن تغادر يوم الاحد إلى القاهرة .
وقالت مصادر خاصةل"مأرب برس" ان ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء رفضت خروج معدات خاصة من مطار صنعاء لإصلاح إحدى طائرات الخطوط الجوية اليمنية والتي تعرضت خلال فني .
في هذه الأثناء ما يزال ركاب الطائرة رحلة رقم 600 والتي كان من المقرر أن تغادر مطار عدن الدولي إلى العاصمة المصرية القاهرة الاحد عالقون في المطار لليوم الرابع على التوالي ،بعد عجز الخطوط الجوية اليمنية في إصلاح خلل اصاب الطائرة.
وحمل ركاب الطائرة إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية ممثلة برئيس مجلس الادارة الكابتن احمد العلواني بالتقصير وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحضار قطع غيار الطائرة ، موجيهن له اتهامات بالتوطئ بالعمل مع جماعة الحوثي.
واستغرب ركاب الطائرة عدم تجاوب موظفي اليمنية بصنعاء في الإسراع باصلاح الخلل ، بينما لايزال موظفي الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء يتسلمون رواتبهم من قبل الشرعية .
مشيرين إلى أن المستفيد الأول من عرقلة المسافرين في مطار عدن لليوم الثالث لى التوالي جماعة الحوثي الانقلابية ، والتي تهدف إلى الضغط وإعادة الرحلات إلى مطار صنعاء وتحت اشرافها.