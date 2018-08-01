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التجمع اليمني للاصلاح

الحكومة الكندية تجبر مئات الآلاف من الأمهات على تسليم أطفالهن الرضع للسلطات "وهذه هي الأسباب"

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 11 صباحاً / وكالات
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أجبرت الحكومة الكندية مئات آلاف الأمهات غير المتزوجات، على تسليم أطفالهن الرضع إلى السلطات عقب الولادة، بموجب قانون أقر في حقبة الحرب العالمية الثانية.

ويعتقد بأن أكثر من 300 ألف امرأة تأثرن بقانون التبني الذي كان ساريا بين أربعينيات وسبعينيات القرن الماضي. ويلزم قانون التبني الأمهات غير المتزوجات بتقديم أطفالهن للتبني، لكي يعيشوا وسط عائلات كندية تقليدية. 

 
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