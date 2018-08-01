يورجن : محمد صلاح سيبقى في ليفربول

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أبدى المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، ثقته في بقاء أبرز نجوم الفريق الإنجليزي، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وأفضل لاعبيه.
وقال المدرب الألماني إنه يعتقد أن نجوم الفريق، وأبرزهم صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني، لن يرحلوا عن "أنفيلد" مثلما فعل فيليب كوتينيو الموسم الماضي، رغم رغبة أندية كبيرة في ضمهم.
وانتقل كوتينيو إلى برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، مقابل 142 مليون جنيه إسترليني.
وقال كلوب في تصريحات صحفية عندما سئل عن إمكانية رحيل النجوم: "نحن ليفربول واللاعبون يريدون أن يكونوا جزءا من النادي. هذا جيد حقا وإنجاز كبير للنادي بسبب هؤلاء اللاعبين".
ووصل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لأول مرة منذ عام 2007، لكنه خسر اللقب أمام ريال مدريد الإسباني.
وأضاف كلوب: "فيرمينو وصلاح وماني والكثيرون، بإمكانهم اللعب لأكبر الأندية في العالم. لكننا من الرائع أنهم لا يرحلون".