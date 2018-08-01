السفير العرادة يبحث مع الجانب الموريتاني الأوضاع اليمنية

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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التقى سفير الجمهورية اليمنية لدى نواكشط الدكتور سالم صالح العرادة، يوم الثلاثاء 31يوليو/تموز2018م، وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الدكتور محمد الامين ولد الشيخ .

وأستعرض اللقاء الأوضاع على الساحة اليمنية وآخر التطورات والمستجدات وجهود الحكومة لإحلال السلام وانهاء رغم تعنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية التي تستهدف من خلال سيطرتها على ميناء الحديدة خطوط الملاحة البحرية الدولية.

وأكد اللقاء على أن قرار التحرير حق سيادي للحكومة اليمنية حسب ما جاء بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" .

وثمن العرادة مواقف الحكومة الموريتانية الداعمة لليمن في كل الظروف والمجالات.

من جانبه جدد الوزير الموريتاني التأكيد على موقف موريتانيا الدائم والداعم لليمن وللشرعية وحرصها على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسيادتها.