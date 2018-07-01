«الواتس أب» يتيح ميزة الإتصال الجماعي لجميع مستخدميه

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 مساءً / وكالات

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أتاح تطبيق «واتس أب» للرسائل والاتصالات الإلكترونية، أمس، ميزة الاتصال الجماعي لجميع مستخدمي التطبيق، عبر إصداره الجديد.

ويتيح التحديث الجديد إمكانية إجراء اتصالي، صوتي أو مرئي، لـ4 من المستخدمين، بمن فيهم المتصل، حيث تظهر للمتصل أيقونة إضافة مستخدم عند اتصاله بصديق، وعن طريقها يمكنه إضافة مستخدمين للمكالمة.

وكان التطبيق قد أتاح هذه الميزة سابقاً عبر بث تجريبي لها، لكنه أتاحها الآن لجميع المستخدمين. وتفاعل مغردو مواقع التواصل الاجتماعي مع التحديث، حيث شارك بعضهم متابعيه بتجربة استخدامه للاتصال الجماعي، فضلاً عن أن كثيرين غردوا بفيديو تعليمي عن كيفية استخدام التحديث.





