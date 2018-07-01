قوات الجيش تقصف مواقع المليشيا في الجوف

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قصفت مدفعية الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الإنقلابية غربي محافظة الجوف.

ونقل موقع الجيش الوطني عن مصادر ميدانية قولها ان مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتحركات المليشيا الحوثية في جبهتي المصلوب، والمتون.

وذكر الموقع أن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في مناطق متفرقة من مديرية المصلوب، وأن معارك أخرى اندلعت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في منطقة المهاشمة.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثي وفقا لما ذكر الموقع.