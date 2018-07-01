في إطار منافسات غرب آسيا.. الاحمر اليمني يستهل مشواره مع نظيره الياباني بالأردن

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_سبأ

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يستهل منتخب اليمن للناشئين مساء غد الاربعاء مشواره في اطار منافسات بطولة غرب آسيا لكرة القدم التي تستضيفها العاصمة الاردنية عمان في الثامن من اغسطس بمشاركة اربعة منتخبات.

وانسحب المنتخب العراقي في اللحظات الاخيرة امس الاول فيما جرت عصر اليوم عملية سحب القرعة بالعاصمة عمان للبطولة التي تضم اليمن والاردن واليابان والهند .

ويخوض المنتخب الاردني المضيف مواجهته الافتتاحية مع نظيره الهندي عصر غد في مباراة الافتتاح ، يليها مباراة اليمن واليابان ، حيث تلعب البطولة بنظام المجموعة الواحدة من دور واحد بمشاركة اربعة منتخبات.

وكانت بعثة الاحمر الصغير غادرت اليوم مدينة عدن باتجاه العاصمة الاردنية بعد معسكر قصير اقيم بمدينة المكلا استمر اسبوعين .

وتأتي المشاركة في بطولة غرب آسيا في اطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تقام في ماليزيا خلال الفترة من ٢٠ سبتمبر وحتى السابع من اكتوبر القادمين.

وتضم بعثة منتخب الناشئين ٢٢ لاعبا شاركوا في تصفيات التأهل خلال العام الماضي .. كم تضم اثنين من الحكام الدوليين الشباب للمشاركة في ادارة منافسات البطولة.

ووفقا للمنسق الاعلامي للمنتخب علي لاسعيدة فإن البعثة يترأسها رئيس لجنة الناشئين والشباب باتحاد كرة القدم احمد مهدي سالم وتضم البعثة كل من.

احمد علي بن علي ـ نائب رئيس اللجنة الفنية

محمد يحي الروحاني ـ مدير المنتخب

محمد صباح علي ختام ـ مدرب

وائل غازي الاغبري ـ مساعد المدرب

احمد محمد الجعدي ـ اداري المنتخب

صلاح سالم العزاني ـ مدرب حراس

عارف قدار ـ طبيب

عبد السلام الاصبحي ـ علاج طبيعي

علي جمعان سالم باسعيده ـ اعلامي

فراس ازهر محمد ـ حكم

مصطفى عبد الغني مصطفى ـ حكم مساعد

واللاعبون:

اكرم عادل محمد

حسن ابراهيم عياش

عبدالله عبد الحكيم السعدي

صادق محمد الجلال

فيصل عبدالله سيف

عبد الكريم علي النوبة

يحي عصام البليط

عبد الرحمن احمد الاشول

سعد علي صالح القعود

مهند علي محمد الجراش

عبدالله احمد عبدالله الانسي

سهيل عارف عبد القوي الصلوي

عبد الرحمن خالد علي

محمد خالد علي الفقية

حميد يحي حميد الظبري

سيف فضل محمد علي

حمزة محمد حمود غالب

خالد علي احمد عوذلي

تامر ناضل سعيد سنان

عبد الرحمن احمد علي الريمي

اسامة سمير درهم البعداني

سلطان يوسف ثابت .