نائب الرئيس يشيد بالانتصارات البطولية لأبطال الجيش بجبهات حيران وحرض

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_سبأ

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أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بالانتصارات البطولية التي يسطرها أبطال الجيش وقوات التحالف في جبهات حرض وحيران بمحافظة حجه بهدف استكمال التحرير وطرد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وأكد نائب الرئيس في اتصالين هاتفيين بقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحي صلاح وقائد محور حرض قائد اللواء الأول قوات خاصة العميد محمد الحجوري على عزيمة الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة بهدف إحلال السلام الدائم ودحر الميليشيات الانقلابية وعودة الدولة الضامنة لأمن واستقرار اليمن واليمنيين.

وثمن نائب رئيس الجمهورية الدعم الأخوي للأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من مساندة في شتى المجالات.

وقدم قائد المنطقة الخامسة وقائد اللواء الأول قوات خاصة ملخصاً عن الأوضاع الميدانية وسير العمليات القتالية وما يتحلى به أبطال الجيش من معنويات قتالية عالية، مؤكدين استمرار التقدم حتى استكمال المهام وتنفيذ التوجيهات العسكرية