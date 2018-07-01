البحرين تكشف قوات عسكرية أفشلت هجوما على ناقلات النفط السعودية

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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أدان مجلس الوزراء البحريني الهجوم على ناقلتي النفط السعوديتين في البحر الأحمر.

وقال مجلس الوزراء إن القوات البحرية التابعة لقوات التحالف العربي أفشلت هجوم الحوثيين على ناقلتي نفط سعوديتين، حسب وكالة أنباء البحرين.

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، ياسر بن عيسى الناصر، أن المجلس وصف الهجوم بـ"الجبان"، وأنه تصعيد إرهابي.

وأضاف بن عيسى أن الهجوم تهديد خطير لحرية الملاحة البحرية وخطوط الملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب.

وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء إلى وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية " في كافة الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية مواردها وأمنها واستقرارها".