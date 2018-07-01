تويتر والحسابات الوهمية.. أرقام ومستجدات

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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واصلت شركة "تويتر"، تعليق ملايين الحسابات "الوهمية" والمقفلة منذ فترة طويلة، في في إطار حملتها ضد الأخبار الزائفة والحسابات المشبوهة.

وكشفت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، أن شركة "تويتر" قامت بتعليق ما لا يقل عن 58 مليون حساب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2017.

وأوردت الوكالة أن هذا الرقم يسلط الضوء على "الموقف الجديد تجاه الحسابات الخبيثة أو المشبوهة في أعقاب جهود التضليل الروسية خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016"، وفق تعبيرها.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن "تويتر" أنه علق عمل 70 مليون حساب خلال مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران الماضيين، وفق إعلام أمريكي.