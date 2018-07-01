500طالب تركي يستعدون للمشاركة بأعمال تطوعية خيرية بـ 30 بلدًا

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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يستعد 500 طالب تركي، من 117 جامعة للمشاركة بأعمال تطوعية خيرية في قرابة 100 مشروع في 30 بلدًا، ضمن “برنامج مشاركة الخبرات 2018”.

ويأتي النشاط التطوعي للطلاب في سياق “برنامج مشاركة الخبرات” المنظم من قبل وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، بالتعاون مع الخطوط الجوية التركية ووكالة الأناضول وهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي).

ومن المرتقب أن ينفذ الطلاب الأتراك أنشطتهم التطوعية في الفترة ما بين 29 يوليو/ تموز و8 سبتمبر/ أيلول من العام الحالي، بإشرف وكالة “تيكا”.

وفي هذا الإطار انطلقت قافلتان من الطلاب الأتراك أولها إلى النيجر والثانية إلى الأردن.

وتضم القافلة الأولى إلى النيجر وهي المحطة الأولى للمتطوعين الشبّان، 13 طالبًا بينهم طالب الحقوق باطوخان ذكي أوزتورك.

و قال أوزتورك، إنه يشعر بحماس كبير لتوجهه للقيام بأعمال خيرية تطوعية في النيجر التي يزورها للمرة الأولى.

وأضاف أنه اختار الذهاب إلى النيجر والاطلاع على المشاكل التي يعانيها المسلمون فيها؛ عوضا عن زيارة بلدان أوروبية.

وأعرب الطالب التركي عن امتنانه الكبير لوكالة “تيكا” على توفيرها فرصة كهذه للطلاب.

وقال إنه سيزور مدينة “دوسو” الواقعة جنوب غربي النيجر، في أولى محطته في هذا البلد، يعقبها زيارة إلى العاصمة “نيامي”، للمشاركة في فعاليات مساعدات طوعية وثقافية.

من جانبه قال أوزان أرغون، الطالب في قسم المالية بجامعة “قوجه تبه” بولاية أفيون (غرب)، إنه سيجد فرصة للتعرف على ثقافة إفريقيا عن قرب، من خلال برنامج “تيكا”.

وأكد أنه ينتظر بفارغ الصبر مشاركة أصدقائه التجارب التي سيكتسبها بعد زيارته إلى النيجر. معربًا عن فضوله الكبير في استكشاف هذا البلد.

وفي القافلة الثانية، التي انطلقت إلى الأردن، قال علي عمران كوشكر، الطالب في قسم الإدارة العامة بجامعة “الحضارة” بإسطنبول، إنه سيشارك في أنشطة تطوعية لعشرة أيام في الأردن.

وأوضح كوشكر أن سيعمل مع زملائه الأتراك في أعمال زراعية، إلى جانب المشاركة في برامج أخرى.

ويهدف البرنامج إلى إشراك الطلاب في العمليات والنشاطات الثقافية والاجتماعية والإنسانية التي تشرف عليها “تيكا” ومؤسسات المجتمع المدني التركية، لترميم وصيانة المدارس ودور الأيتام والمكاتب، وغيرها من المنشآت في الدول المذكورة، فضلًا عن مشاريع التنمية.

ومن المنتظر أن يشارك الطلاب الأتراك بالأعمال التطوعية في بلدان: النيجر، ألبانيا، البوسنة والهرسك، بوركينا فاسو، الجزائر، جيبوتي، تشاد، المغرب، غانا، جورجيا، الكاميرون، الجبل الأسود، كازاخستان، كينيا، كولومبيا، لبنان، مقدونيا، الموزمبيق، زامبيا، أوزبكستان، رومانيا، السنغال، صربيا، الصومال، السودان، تنزانيا، تونس، الأردن، مولدافيا، جنوب إفريقيا.

يشار أن برنامج وكالة “تيكا” للأعمال التطوعية، للعام الماضي، شمل 19 بلدًا، شارك فيه 220 طالبًا من 45 ولاية تركية، ساهموا في بناء وتنفيذ 28 مشروعًا خيريًا.