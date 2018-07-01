سلاح فتاك في يد السعودية بقدرات تصويب خارقة - تعرف عليه

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تمتلك السعودية الذي تقود تحالفا عربيا في اليمن ، منذ مطلع العام 2015 ،منظومة "أستروس" لراجمات الصواريخ، وهي قادرة على إطلاق صواريخ موجهة بالأقمار الصناعية في الظروف الجوية والميدانية الصعبة.

وتتميز المنظومة بإصابة أهدافها بدقة بالغة على مواقع العدو.

وتتمتع أستروس بإمكانية نشر الصواريخ ضد أنواع مختلفة من الأهداف، إذ يصل مداها إلى 80 كيلومتراً.

ويمكن نقل منصات المنظومة من مكان إلى آخر، وتوجيه وإلغاء الهدف بحسب المتغيرات التي تطرأ على العمليات العسكرية.

وتدرب طاقم بشري من القوات السعودية على كيفية استخدام المنظومة، وتحديد الأهداف بدقة، ومساندة المنظومات العسكرية الأخرى في تحقيق مسار العمليات العسكرية.