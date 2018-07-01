من طرف واحد ولمدة مؤقتة.. الإعلان عن مبادرة حوثية لإيقاف العمليات العسكرية البحرية

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 559

أعلن مايسمى رئيس اللجنة الثورية العليا للمليشيات الانقلابية محمد علي الحوثي اليوم الثلاثاء عن مبادرة تهدف لإيقاف العمليات العسكرية البحرية من طرف واحد لمدة مؤقتة

وقال الحوثي في عدة تغريدات نشرها اليوم على حسابه الخاص" تويتر" ورصدها مأرب برس إن مدة إيقاف العمليات العسكرية البحرية من طرف واحد لمدة مؤقتة محددة ستكون قابلة للتمديد وتشمل جميع الجبهات إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة والقيام بخطوة مماثلة من قبل من وصفهم قيادة التحالف.

وأضاف أن سريان المبادرة سيبدأ عند إعلان ترحيب رسمي يمني بها ومالم يحدث تصعيد من قبل من اسماهم العدوان في عملياته البحرية.

وأوضح الحوثي إن مبادرته تأتي بعد أن وصلت القناعات اليوم لدى المجتمع الدولي ومجلس الأمن بأن الحل في اليمن سياسي، وإنها تأتي من منطلق الحرص على الدماء اليمنية ..وكذا استجابة وتعزيزا للتحركات والجهود الرامية لإحلال السلام حسب قوله سواء ماكانت في صورة مبادرة تبنتها شخصيات عربية أو الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي والدول الداعمة للسلام

يشار الى ان مجموعة من الشخصيات العربية السياسية والفكرية والأكاديمية قد أطلقت خلال الايام الماضية نداء إلى الشرعية وقيادة التحالف بشأن ايقاف الحرب اليمنية الدائرة منذ ثلاثة أعوام، ليكون أول تحرك عربي لإيقاف الحرب الدائرة في اليمن التي تسببت بها جماعة الانقلاب الحوثية .. داعية في مبادرتها الأطراف السياسية المختلفة إلى وقف الحرب فيما بينها وعقد هدنة أولية لثلاثة أشهر، يتبعها حوار شامل برعاية دولية لوضع حد للحرب، وذلك وفقا لوكالة "عمون" الأردنية