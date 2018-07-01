سلاح فتاك في يد السعودية بقدرات تصويب خارقة - تعرف عليه معلومات مذهلة عن النفط الصخري؟ يجهلها كثير من العرب من طرف واحد ولمدة مؤقتة.. الإعلان عن مبادرة حوثية لإيقاف العمليات العسكرية البحرية مانديلا سوريا يفر هاربا ويصل لفرنسا.. هكذا تم تهريبه إب في زمن المليشيات «جرائم قتل يومية وانتهاكات بالجملة» مدفعية الجيش تدك مواقع المليشيا شرقي البيضاء أربع شابات عربيات يصلن إلى نهائي مسابقة عالمية بأميركا اشتعال المعارك في الحديدة - «العمالقة» تهاجم بغطاء جوي من التحالف والمليشيات تقصف «التحيتا» - اخر المستجدات هزائم موجعة للانقلابيين شرق صنعاء والجيش يعلن تحرير مواقع استراتيجية – تفاصيل بعد معارك عنيفة ..الجيش الوطني يستكمل تحرير جميع السلاسل الجبلية المحيطة بمركز مديرية باقم
أعلن مايسمى رئيس اللجنة الثورية العليا للمليشيات الانقلابية محمد علي الحوثي اليوم الثلاثاء عن مبادرة تهدف لإيقاف العمليات العسكرية البحرية من طرف واحد لمدة مؤقتة
وقال الحوثي في عدة تغريدات نشرها اليوم على حسابه الخاص" تويتر" ورصدها مأرب برس إن مدة إيقاف العمليات العسكرية البحرية من طرف واحد لمدة مؤقتة محددة ستكون قابلة للتمديد وتشمل جميع الجبهات إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة والقيام بخطوة مماثلة من قبل من وصفهم قيادة التحالف.
وأضاف أن سريان المبادرة سيبدأ عند إعلان ترحيب رسمي يمني بها ومالم يحدث تصعيد من قبل من اسماهم العدوان في عملياته البحرية.
وأوضح الحوثي إن مبادرته تأتي بعد أن وصلت القناعات اليوم لدى المجتمع الدولي ومجلس الأمن بأن الحل في اليمن سياسي، وإنها تأتي من منطلق الحرص على الدماء اليمنية ..وكذا استجابة وتعزيزا للتحركات والجهود الرامية لإحلال السلام حسب قوله سواء ماكانت في صورة مبادرة تبنتها شخصيات عربية أو الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي والدول الداعمة للسلام
يشار الى ان مجموعة من الشخصيات العربية السياسية والفكرية والأكاديمية قد أطلقت خلال الايام الماضية نداء إلى الشرعية وقيادة التحالف بشأن ايقاف الحرب اليمنية الدائرة منذ ثلاثة أعوام، ليكون أول تحرك عربي لإيقاف الحرب الدائرة في اليمن التي تسببت بها جماعة الانقلاب الحوثية .. داعية في مبادرتها الأطراف السياسية المختلفة إلى وقف الحرب فيما بينها وعقد هدنة أولية لثلاثة أشهر، يتبعها حوار شامل برعاية دولية لوضع حد للحرب، وذلك وفقا لوكالة "عمون" الأردنية