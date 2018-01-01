إب في زمن المليشيات «جرائم قتل يومية وانتهاكات بالجملة»

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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شهدت محافظة إب (وسط اليمن) يوم امس الاثنين 30 يوليو /تموز 2018م حوادث قتل متفرقة ذهب ضحيتها 4 مدنيين واصيب خامس ، وتوزعت في مركز المحافظة وريف إب ومنطقة كتاب بيريم .

وافادت مصادر محلية بمقتل المواطنين "نصر علي فارع المسعودي" ، و"ابراهيم حسن فارع المسعودي" واصيب شقيق الاخير في خلاف على 10 ألف ريال مع احد أبناء المواطن "على القاضي" بمديرية ريف إب .

وفي مدينة إب القديمة قتل الشاب "فؤاد مصلح الصعر" برصاص أحد المسلحين ويدعى "صلاح سليم" ، وعقب يومين من مقتل المواطن "عبدالرحمن شحرة " بطريقة مشابهة بالمدينة ويتهم فيها المدعو " عبدالجليل العرومي" ،في ظل خلافات تغذيها فوضى مليشيات الحوثي المسلحة المتحكمة بالمحافظة.

اما في مديرية يريم شمال المحافظة قتل المواطن "غمدان الزيادي" بإطلاق نار في احد الاعراس وتحديدا في قرية رباط القلعة بمنطقة كتاب.

وفي حزم العدين غرب إب يستمر عدوان وحصار مليشيات الحوثي ضد قرى قبيلة الاهمول والتنكيل بأبناء القبيلة خطفا وتعذيبا لاجبارهم على القتال في صفوف المليشيات ودعم حربهم العبثية ضد الشعب اليمني.

وتعيش محافظة إب منذ أكثر من ثلاث سنوات غس فوضى مسلحة ممنهجة يديرها قادة المليشيا الإنقلابية و ارتفعت بسببها حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل والنهب والاختطافات ونهب ممتلكات عامة وخاصة ومصادرت الحقوق والحريات .