مدفعية الجيش تدك مواقع المليشيا شرقي البيضاء

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قصفت مدفعية الجيش الوطني ،مساء الإثنين 30يوليو/تموز2018م، مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" ان مدفعية الجيش استهدفت مواقع المليشيا وتجمعاتها في جبال ظهر البياض بمديرية الملاجم البيضاء.

وأوضح الموقع أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يخوضون في هذه الأثناء معارك عنيفة مع المليشيا الانقلابية, وسط قصف مدفعي كثيف على مواقع وتجمعات المليشيا.

ولفت الى أن قوات الجيش والمقاومة يستهدفون مواقع المليشيا بقذائف الهاون و عيارات 23 و 14/7 , مؤكداً أن القصف أسفر عن سقوط عدد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.