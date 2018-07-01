سلاح فتاك في يد السعودية بقدرات تصويب خارقة - تعرف عليه معلومات مذهلة عن النفط الصخري؟ يجهلها كثير من العرب من طرف واحد ولمدة مؤقتة.. الإعلان عن مبادرة حوثية لإيقاف العمليات العسكرية البحرية مانديلا سوريا يفر هاربا ويصل لفرنسا.. هكذا تم تهريبه إب في زمن المليشيات «جرائم قتل يومية وانتهاكات بالجملة» مدفعية الجيش تدك مواقع المليشيا شرقي البيضاء أربع شابات عربيات يصلن إلى نهائي مسابقة عالمية بأميركا اشتعال المعارك في الحديدة - «العمالقة» تهاجم بغطاء جوي من التحالف والمليشيات تقصف «التحيتا» - اخر المستجدات هزائم موجعة للانقلابيين شرق صنعاء والجيش يعلن تحرير مواقع استراتيجية – تفاصيل بعد معارك عنيفة ..الجيش الوطني يستكمل تحرير جميع السلاسل الجبلية المحيطة بمركز مديرية باقم
قصفت مدفعية الجيش الوطني ،مساء الإثنين 30يوليو/تموز2018م، مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء (وسط اليمن).
وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" ان مدفعية الجيش استهدفت مواقع المليشيا وتجمعاتها في جبال ظهر البياض بمديرية الملاجم البيضاء.
وأوضح الموقع أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يخوضون في هذه الأثناء معارك عنيفة مع المليشيا الانقلابية, وسط قصف مدفعي كثيف على مواقع وتجمعات المليشيا.
ولفت الى أن قوات الجيش والمقاومة يستهدفون مواقع المليشيا بقذائف الهاون و عيارات 23 و 14/7 , مؤكداً أن القصف أسفر عن سقوط عدد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.