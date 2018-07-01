أربع شابات عربيات يصلن إلى نهائي مسابقة عالمية بأميركا

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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تستعد 4 فتيات فلسطينيات للسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مسابقة «تكنوفيشن العالمية» بعد تأهلهن للمرحلة النهائية.

ونجح الفريق المكون من تمارا عوايص وزبيدة الصدر وماسة حلاوة ووسن السيد، الطالبات في المرحلة الثانوية بمدرسة كمال جنبلاط، في تصميم تطبيق على الهاتف الجوال لإعداد المتدربين لمكافحة الحرائق اسمه «كن محارباً» أو «بي إي فايتر».

وهذه المسابقة التي تقام للعام التاسع في الولايات المتحدة مخصصة للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 10 و18 عاماً، وتهدف إلى تشجعيهن على العمل في مجال التكنولوجيا.

وأفادت الطالبات خلال وجودهن في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، بأن التطبيق لعبة واقع افتراضي تقدم طريقة جديدة لتعليم اللاعبين كيفية تجنب الحرائق وكيفية إطفائها.

وتسمح اللعبة للاعبين بعيش تجربة الحريق واللعب عن طريق اتخاذ التصرف المناسب لمنع حدوث حريق أو إطفاء حريق مشتعل.

واستلهمت الفتيات التطبيق خلال تقديم الدفاع المدني محاضرات في المدرسة حول التعامل مع الحرائق وتجنب الأخطاء التي تحدث عند اشتعال حريق، خصوصاً في المنازل.

وأوضحت ماسة حلاوة: «مشروعنا هو لعبة توعية تُعلم في الوقت نفسه كيف يتعاملون في الحرائق، ممكن يطفئ حريق أو يمنع حريق».

وأضافت أن التطبيق «تم عمله على أكثر من جزء».

وينتقل المتسابق من مستوى إلى آخر في اللعبة التي صممتها الفتيات على 4 مراحل حتى الآن، ويأملن في إضافة مراحل أخرى في المستقبل.

وتأهل للمرحلة النهائية في المسابقة 12 فريقاً من أصل ألفي فريق من 100 دولة.

وأشارت يمامة الشكعة المشرفة على فريق الفتيات إلى أن «التجربة ممتازة مع هذا الفريق».

وأضافت: «بعد المسابقة سواء ربحنا أو ما ربحنا، ممكن أن نطور هذه اللعبة وتحقيق مردود مادي منها».

وأشارت إلى أن الدفاع المدني أبدى إعجاباً كبيراً بهذا التطبيق الذي يمكن أن يساعد في نشر التوعية بشكل أكبر من توزيع المنشورات