اشتعال المعارك في الحديدة - «العمالقة» تهاجم بغطاء جوي من التحالف والمليشيات تقصف «التحيتا» - اخر المستجدات

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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شهدت جبهات قتال في محافظة الحديدة (غربي اليمن) تجددا للمعارك اليوم الثلاثاء 31 يوليو / تموز 2018م ، بعد ايام من الهدوء النسبي.

وقال موقع الجيش «سبتمبر نت» ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حققت تقدمات كبيرة في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة ،في خلال عملية عسكرية واسعة استهدفت ما تبقى من مناطق تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقال مصدر ميداني ان قوات من ألوية العمالقة شنت هجوما ظهر اليوم الثلاثاء على مواقع مليشيا الحوثي الإنقلابية من الجهة الشرقية للدريهمي.

وأورد المصدر أن الهجوم يهدف إلى التقدم صوب منطقة كيلو 16وقطع خط امداد المليشيا الإنقلابية الرئيسي للحديدة.

وساندت مقاتلات التحالف العربي تقدمات الجيش في الدريهمي بعدد من الغارات استهدفت مواقع وتعزيزات الحوثيين القادمة من المدينة وكيلو 16.

وتكبدت المليشيا اعداد كبيرة من القتلى والجرحى وخسائر كبيرة في العتاد القتالي جراء المعارك والغارات.

اما في التحيتا ،فتصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء لعدد من الهجمات على الأطراف الجنوبية والشرقية لمدينة التحيتا.

وتكبدت المليشيا الحوثية خلالها العشرات من القتلى والجرحى في صفوف عناصرها.

بالتزامن أمطرت مليشيا الحوثي الإنقلابية مدينة التحيتا بما يقارب من 32قذيفة هاون وقصف بالدبابات.

وأسفر القصف عن سقوط ما لا يقل عن ستة جرحى حالة اثنين منهم خطرة، إضافة إلى إحداث أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين ومنازلهم.