اشتعال المعارك في الحديدة - «العمالقة» تهاجم بغطاء جوي من التحالف والمليشيات تقصف «التحيتا» - اخر المستجدات بعد معارك عنيفة ..الجيش الوطني يستكمل تحرير جميع السلاسل الجبلية المحيطة بمركز مديرية باقم دولة عربية : أبناء وبنات مسئولين ولدوا وفي أفواههم ملاعق الذهب يتقاسمون كعكة تقدر ب60 مليار دولار سنويا موقف شديد الاحراج لعروس في يوم زفافها - آخر ما يمكن أن يخطر ببالها ناطق الجيش الوطني يكشف عن هروب قيادات أمنية وعسكرية وبرلمانية خلال 48 ساعة الماضية تفاصيل تقرير سري أعده خبراء دوليون يكشف تفاصيل خطيرة تهدد أمن المنطقة السعودية تحدد طريقا واحدا للانقلابيين بشأن ميناء ومحافظة الحديدة عمان تستضيف الملتقى الـ 23 للتحكيم التجاري الخليجي هزائم موجعة للانقلابيين «شرق صنعاء» - الجيش يعلن تحرير مواقع استراتيجية والطيران يقصف بعنف «عدن نت» تعلن اسعار باقات الانترنت وتحدد موعد انطلاق الخدمة - الشرعية تبدأ ضرب الانقلاب اقتصاديا
أكد رئيس عمليات محور علب العقيد محمود الهمداني ، أن قوات الجيش الوطني تمكنت اليوم الثلاثاء من استكمال تحرير وتأمين جميع السلاسل الجبلية المحيطة بمركز مديرية باقم، شمالي غرب محافظة صعدة وتطهيرها من جيوب المليشيات الانقلابية بالكامل.
وأضاف العقيد الهمداني في تصريح صحفي أورده المركز الاعلامي للقوات المسلحة بأن "المعارك المتواصلة منذ أيام أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات، فيما تمكن أبطال الجيش من أسر عدد من عناصر المليشيات بينهم أحد القيادات الميدانية".
من جانبه، أضاف قائد اللواء 63 مشاة العميد صالح قروش، أن قوات الجيش تمكنت من استعادة كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إلى جانب عدد من الدراجات النارية التي كانت تستخدمها المليشيات في عمليات الامداد.
وأكد العميد قروش، أن قوات الجيش مستمرة في التقدم صوب مركز مديرية باقم، بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي، حيث تمكنت مقاتلات التحالف، ليلة أمس، من تدمير ثلاث عربات قتالية تابعة للميليشيات في منطقة "آل الزماح".
ونوه قائد اللواء 63 مشاة، بالدور الكبير الذي تقدمه قوات التحالف العربي في إسناد معركة اليمنيين ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في عمق محافظة صعدة وفي مختلف الجبهات التي أصبحت مواقعها تتهاوى بشكل متسارع.