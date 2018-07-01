بعد معارك عنيفة ..الجيش الوطني يستكمل تحرير جميع السلاسل الجبلية المحيطة بمركز مديرية باقم

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس

عدد القراءات 385

أكد رئيس عمليات محور علب العقيد محمود الهمداني ، أن قوات الجيش الوطني تمكنت اليوم الثلاثاء من استكمال تحرير وتأمين جميع السلاسل الجبلية المحيطة بمركز مديرية باقم، شمالي غرب محافظة صعدة وتطهيرها من جيوب المليشيات الانقلابية بالكامل.

وأضاف العقيد الهمداني في تصريح صحفي أورده المركز الاعلامي للقوات المسلحة بأن "المعارك المتواصلة منذ أيام أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات، فيما تمكن أبطال الجيش من أسر عدد من عناصر المليشيات بينهم أحد القيادات الميدانية".

من جانبه، أضاف قائد اللواء 63 مشاة العميد صالح قروش، أن قوات الجيش تمكنت من استعادة كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إلى جانب عدد من الدراجات النارية التي كانت تستخدمها المليشيات في عمليات الامداد.

وأكد العميد قروش، أن قوات الجيش مستمرة في التقدم صوب مركز مديرية باقم، بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي، حيث تمكنت مقاتلات التحالف، ليلة أمس، من تدمير ثلاث عربات قتالية تابعة للميليشيات في منطقة "آل الزماح".

ونوه قائد اللواء 63 مشاة، بالدور الكبير الذي تقدمه قوات التحالف العربي في إسناد معركة اليمنيين ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في عمق محافظة صعدة وفي مختلف الجبهات التي أصبحت مواقعها تتهاوى بشكل متسارع.