موقف شديد الاحراج لعروس في يوم زفافها

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تعرضت عروس في حفل زفافها لآخر موقف يمكن أن يخطر في بالها وهو هروب #العريس في اللحظات الأخيرة من إتمام الزواج وهي في أوج فرحتها بفستان الزفاف الأبيض.
وتبدأ القصة التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية حيث وضعت #عروس_تايلاندية في موقف شديد الإحراج لأن العريس هرب ولم يحضر الحفل، وتركها وحيدة مع أفراد أسرتها والضيوف.
وبثت العروس مانو جوتاثي نيمنوال، 24 عاما، حفل الزفاف الذي تكلف أموالا طائلة، على #فيسبوك_مباشرة، حينما كانت تنتظر العريس فاكين جونجيرم ، 20 عاما ، لكنه اختفى، وتركها في موقف لا تُحسد عليه، إلا أنها قررت في شجاعة نادرة أن تبلغ الضيوف بنفسها أن العريس هرب.
وأمسكت العروس الشجاعة بمكبر الصوت ووقفت على مسرح العرس وشكرت الأسرة، ثم اعتذرت بعد ذلك بأدب لضيوفها الحاضرين.
وانتشر مقطع الفيديو للعروس الحزينة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حول العالم، وحقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وتلقت #العروس رسائل تعاطف ومساندة لها من جميع أنحاء العالم.