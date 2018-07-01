ناطق الجيش الوطني يكشف عن هروب قيادات أمنية وعسكرية وبرلمانية خلال 48 ساعة الماضية

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مارب

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قال المتحدث الرسمي للجيش اليمني، العميد عبده عبد الله مجلي، "إن الهزائم الكبيرة على الأرض لمليشيا الحوثي وسع الخلافات داخل أجنحتها".

وشدد على أن العمل العسكري هو الحل لتحرير البلاد من الميليشيات الانقلابية التي رفضت جميع المبادرات السلمية.

وكشف العميد مجلي أن من نتائج اتّساع الخلاف بين قيادات الانقلابيين، تمكّن 30 عضوا من مجلس النواب، وقيادي عسكري وأمني، من الفرار خلال اليومين الماضيين حيث وصلوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية.

ولفت إلى أن كل ما يرصد من داخل صنعاء يؤكد أن عدد الفارين من القيادات مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة، وأن هؤلاء الفارين ينتمون إلى كافة القطاعات الإدارية والعسكرية.

#المصدر الشرق الاوسط