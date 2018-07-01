اشتعال المعارك في الحديدة - «العمالقة» تهاجم بغطاء جوي من التحالف والمليشيات تقصف «التحيتا» - اخر المستجدات بعد معارك عنيفة ..الجيش الوطني يستكمل تحرير جميع السلاسل الجبلية المحيطة بمركز مديرية باقم دولة عربية : أبناء وبنات مسئولين ولدوا وفي أفواههم ملاعق الذهب يتقاسمون كعكة تقدر ب60 مليار دولار سنويا موقف شديد الاحراج لعروس في يوم زفافها - آخر ما يمكن أن يخطر ببالها ناطق الجيش الوطني يكشف عن هروب قيادات أمنية وعسكرية وبرلمانية خلال 48 ساعة الماضية تفاصيل تقرير سري أعده خبراء دوليون يكشف تفاصيل خطيرة تهدد أمن المنطقة السعودية تحدد طريقا واحدا للانقلابيين بشأن ميناء ومحافظة الحديدة عمان تستضيف الملتقى الـ 23 للتحكيم التجاري الخليجي هزائم موجعة للانقلابيين «شرق صنعاء» - الجيش يعلن تحرير مواقع استراتيجية والطيران يقصف بعنف «عدن نت» تعلن اسعار باقات الانترنت وتحدد موعد انطلاق الخدمة - الشرعية تبدأ ضرب الانقلاب اقتصاديا
قال المتحدث الرسمي للجيش اليمني، العميد عبده عبد الله مجلي، "إن الهزائم الكبيرة على الأرض لمليشيا الحوثي وسع الخلافات داخل أجنحتها".
وشدد على أن العمل العسكري هو الحل لتحرير البلاد من الميليشيات الانقلابية التي رفضت جميع المبادرات السلمية.
وكشف العميد مجلي أن من نتائج اتّساع الخلاف بين قيادات الانقلابيين، تمكّن 30 عضوا من مجلس النواب، وقيادي عسكري وأمني، من الفرار خلال اليومين الماضيين حيث وصلوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية.
ولفت إلى أن كل ما يرصد من داخل صنعاء يؤكد أن عدد الفارين من القيادات مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة، وأن هؤلاء الفارين ينتمون إلى كافة القطاعات الإدارية والعسكرية.
#المصدر الشرق الاوسط