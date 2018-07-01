السعودية تحدد طريقا واحدا للانقلابيين بشأن ميناء ومحافظة الحديدة

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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شددت السعودية اليوم الثلاثاء 31 يوليو/تموز 2018م على ضرورة تسليم الانقلابيين الحديدة ومنع استخدام مينائها كقاعدة عسكرية.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى ناقلات النفط السعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران والذي باء بالفشل يثبت بما لا يدع مجالاً للشك خطر هذه المليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي.

وشدد المجلس خلال جلسته بعد ظهر اليوم ، في نيوم بمنطقة تبوك، على أن تهديدات ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

كما شدد على أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية لمنع استخدامه قاعدة عسكرية تنطلق منها الهجمات الإرهابية ضد خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صدور أمره باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام.

وعد هذا الأمر تقديراً ووفاءً لمن قدموا أرواحهم للدفاع عن أمن ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.