عمان تستضيف الملتقى الـ 23 للتحكيم التجاري الخليجي

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / وكالات

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تستضيف سلطنة عمان اليوم الثلاثا ،الملتقى الثالث والعشرين للتحكيم التجاري الخليجي بعنوان ‏(التحكيم في منازعات التطوير العقاري والانشاءات /الفيديك/ بدول المجلس ‌‏) ‏.

ويناقش الملتقى على مدى ثلاثة ايام بمنتجع كراون بلازا بصلالة بمشاركة عدد من المختصين والمستشارين والخبراء القانونيين من المؤسسات الرسمية والخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ‏العديد من المحاور من بينها التعرف على منازعات التطوير العقاري والإنشاءات بدول مجلس التعاون والإشكاليات المرتبطة به وتسليط الضوء على شروط تسوية المنازعات متعددة المستويات ومدى إلزاميتها قبل اللجوء إلى التحكيم في ضوء أحكام القضاء واتجاهات هيئات التحكيم الدولي.

ويهدف الملتقى إلى توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالتحكيم التجاري إضافة إلى تعريف المشاركين بالأساليب الحديثة للتعاقد واكسابهم المهارات اللازمة والتحليلات الشاملة للمواضيع ذات العلاقة بمنظومة التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي وتسليط الضوء على الموضوعات التخصصية.