هزائم موجعة للانقلابيين «شرق صنعاء» - الجيش يعلن تحرير مواقع استراتيجية والطيران يقصف بعنف

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حققت قوات الجيش اليوم الثلاثاء 31 يوليو/تموز 2018م ، انتصارات عسكرية في مديرية «نهم» شرق صنعاء.
وحررت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، مواقع استراتيجية جديدة بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات.
ونقل المركز الاعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف استكملت تحرير سلسلة جبال البياض الاستراتيجية بالكامل، بعد معارك متواصلة منذ فجر اليوم، تكبدت خلالها مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.
وأضاف المصدر بأن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 عنصراً من الميليشيا الانقلابية وجرح آخرون، إضافة إلى خسائر في المعدات القتالية.
وذكر المصدر أن مقاتلات التحالف العربي شاركت بفعالية في المعركة حيث استهدفت بعدة غارات تعزيزات للمليشيات ومنها تدمير ثلاثة أطقم قتالية ومدرعة ومقتل جميع من كانوا على متنها.