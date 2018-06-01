«عدن نت» تعلن اسعار باقات الانترنت وتحدد موعد انطلاقها - الشرعية تبدأ ضرب الانقلاب اقتصاديا

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

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أعلنت شركة الاتصالات وخدمات الأنترنت الجديدة في العاصمة المؤقتة عدن (عدن نت) اليوم الثلاثاء 31 يوليو / تموز 2018م عن حجم وأسعار باقات الاشتراك في خدمات الإنترنت الخاصة بالهاتف المحمول للمواطنين .

وحددت الشركة أسعار الاشتراك بخدمات الشركة للأفراد حيث قدمت الشركة اقل باقة 20GB بسعر 3000 ريال وتلتها باقة 40GB بسعر 5000 ريال كما قدمت الشركة باقة 60GB بسعر 6500 ريال وتأتي اخيرا باقة 80GB بسعر 8500 ريال.

الشركة اوضحت في منشور لها على الفيس بوك بان ما يخص الباقات الخاصة للإنترنت المنزلي فإنه سيجري الإعلان عنها اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الاتصالات م. لطفي باشريف ان افتتاح خدمة عدن نت سيكون نهاية الشهر عقب اقرار أسعار مناسبة للجميع وسيتم الاعلان عنها قبل التوزيع بأسبوع عبر موقع عدن نت، مؤكدا بأن الحصول على الخدمة سيكون عن طريق شريحة تركب في المودم والتلفون وتقنية WTTX عبر مودم مرفق بهوائي.

وكان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قد افتتح الشركة مطلع الشهر الجاري بحضور رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات لطفي باشريف، في العاصمة المؤقتة عدن .

ووجهت الحكومة الشرعية ضربة اقتصادية بافتتاح (عدن نت )والتي ستكسر احتكار الحوثيين لخدمة الإنترنت بعد سيطرتهم على شركة «يمن نت» المزود الوحيد للخدمة في اليمن.