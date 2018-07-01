الجيش يستكمل تطويق صعدة وهذه هي مهام خبراء ايران وحزب الله

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أكد محافظ صعدة هادي طرشان عزم الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، بإسناد من التحالف العربي، تطويق محافظة صعدة بعد فتح جبهة سادسة في مديرية الحشوة.

وقال طرشان إن عملية «خسوف الحوثي» تهدف إلى تطويقها من مختلف الجهات، مؤكدا أنه لم يتبق للميليشيات في معقلها الرئيسي سوى منفذ واحد وهو طريق حرف سفيان التابع لمحافظة عمران. وأضاف أن المعارك تتجه نحو مديرية «برط» جنوب صعدة لقطع خط الإمداد صنعاء ــ حجة ــ عمران لتصبح الميليشيات محاصرة من مختلف الجهات.

ونقلت صحيفة «عكاظ» عن الوايلي القول أن مديريات طوق صعدة الست أصبحت منطقة مواجهات، وبالتالي فإن استكمال السيطرة عليها سيجبر الحوثي على الاستسلام وتسليم مركز المحافظة والمديريات التسع الأخرى، لافتا إلى أن الجيش الوطني والمقاومة خاضا أمس، معارك عنيفة على بعد 4 كيلومترات من مركز الحديث و10 كيلومترات من مركز مديرية كتاف التي تشكل ثلث صعدة من حيث المساحة. وأكد طرشان أن المعارك حققت انتصارات كبيرة في الحشوة وهناك خسائر بشرية في عناصر التمرد، وتم أسر 20 حوثيا بينهم القائد الميداني في جبهة الحشوة أبوياسر الخولاني.

وحول الدور الذي يقوم به خبراء إيران و«حزب الله» في صعدة، قال طرشان إن مهمة الخبراء الإيرانيين تتمثل في تطوير الصواريخ وبرمجتها، والإشراف على صناعة الألغام وتدريب الميليشيا على طرق زراعتها، لافتا إلى أن الأيام الأخيرة شهدت الدفع بعناصر من ميليشيا «حزب الله» للمشاركة في زرع الألغام ميدانياً، وهو ما يؤكد أن الحوثي يعاني من حالة استنزاف للمسلحين ورفض شعبي للمشاركة معه في القتال.

ولفت إلى أن الجيش والمقاومة يلقيان ترحيبا كبيرا من أبناء المديريات والمناطق التي يحررانها، كاشفا عن التحاق العديد من أبناء تلك المناطق بالمقاومة لقتال الميليشيات.