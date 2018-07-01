نجاة قيادي في حزب الإصلاح من محاولة اغتيال بعدن كواليس إقالة فائقة السيد آخر أذرع صالح إجراءات حوثية لفصل أكثر من 200 ألف موظف ..تفاصيل اتهامات لميليشيات الحوثي بعرقلة حركة الملاحة بميناء الحديدة اليمن.. شبح المجاعة يخيم في البلاد والحرب مستمرة عمليات استخباراتية تقود التحالف إلى مواقع الصواريخ في صعدة وزير الخارجية .. سنشارك في أي مشاورات سياسية مع الحوثيين ,, لكن هذه شروطنا لهذه الأسباب لجأت الشرعية إلى طباعة المليارات من العملية الجديدة .. وهذه مخاطرها في أي وقت ومن دون شروط مسبقة.. " ترامب" يعلن إستعداده للقاء القاده الإيرانيين الجزائري محرز يحصل على الضوء الأخضر لخوض مباراة درع المجتمع
نجا قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح ، صباح اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقالت مصادر إعلامية ان د.عارف احمد علي القيادي في إصلاح عدن اصيب بجروح خفيفة في حين اصيب ولده وبترت ساقه اثناء انفجار استهدف سيارته امام فندق المعلا بلازا .
ويعتبر د.عارف عضو مجلس شورى الاصلاح في عدن وعضو الشورى العام عضو المجلس المحلي وامين عام في نقابة الاطباء لمحافظة عدن سابقا.
وسبق أن اعتقلت قوات الأمن بعدن في اكتوبر الماضي، الدكتور عارف، وأفرج عنه بعد أسبوع من الاعتقال.
وتشهد مدينة عدن سلسلة من الاغتيالات تستهدف عدد من السياسيين والدعاة والوعاظ المؤثرين، وخلال الأيام الماضية تم اغتيال عدد من القادة الأمنيين.