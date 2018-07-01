نجاة قيادي في حزب الإصلاح من محاولة اغتيال بعدن

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-عدن

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نجا قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح ، صباح اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر إعلامية ان د.عارف احمد علي القيادي في إصلاح عدن اصيب بجروح خفيفة في حين اصيب ولده وبترت ساقه اثناء انفجار استهدف سيارته امام فندق المعلا بلازا .

ويعتبر د.عارف عضو مجلس شورى الاصلاح في عدن وعضو الشورى العام عضو المجلس المحلي وامين عام في نقابة الاطباء لمحافظة عدن سابقا.

وسبق أن اعتقلت قوات الأمن بعدن في اكتوبر الماضي، الدكتور عارف، وأفرج عنه بعد أسبوع من الاعتقال.

وتشهد مدينة عدن سلسلة من الاغتيالات تستهدف عدد من السياسيين والدعاة والوعاظ المؤثرين، وخلال الأيام الماضية تم اغتيال عدد من القادة الأمنيين.