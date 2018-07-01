كواليس إقالة فائقة السيد آخر أذرع صالح إجراءات حوثية لفصل أكثر من 200 ألف موظف ..تفاصيل اتهامات لميليشيات الحوثي بعرقلة حركة الملاحة بميناء الحديدة اليمن.. شبح المجاعة يخيم في البلاد والحرب مستمرة عمليات استخباراتية تقود التحالف إلى مواقع الصواريخ في صعدة وزير الخارجية .. سنشارك في أي مشاورات سياسية مع الحوثيين ,, لكن هذه شروطنا لهذه الأسباب لجأت الشرعية إلى طباعة المليارات من العملية الجديدة .. وهذه مخاطرها في أي وقت ومن دون شروط مسبقة.. " ترامب" يعلن إستعداده للقاء القاده الإيرانيين الجزائري محرز يحصل على الضوء الأخضر لخوض مباراة درع المجتمع روهينجا جديدة ضد مسلمي الهند بعد سحب الجنسية من 4 ملايين من مسلمي الهند
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، إن الميليشيا الحوثية تعرقل حركة الملاحة البحرية بميناء الحديدة بسبب سوء إدارتها للميناء.
وأضاف: «سوء إدارة الميليشيا الحوثية للميناء قد يتسبب في كارثة بيئية تؤثر على جاهزية الميناء وتعطل أعمال الإغاثة».
وأشار التحالف إلى أن «تعطيل دخول المواد الغذائية يزيد معاناة المواطنين اليمنيين»، لافتاً إلى اصطدام السفينة «Elisseos» بقاع القناة أثناء دخول الميناء.