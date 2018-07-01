اتهامات لميليشيات الحوثي بعرقلة حركة الملاحة بميناء الحديدة

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 صباحاً / مارب برس- متابعات

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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، إن الميليشيا الحوثية تعرقل حركة الملاحة البحرية بميناء الحديدة بسبب سوء إدارتها للميناء.

وأضاف: «سوء إدارة الميليشيا الحوثية للميناء قد يتسبب في كارثة بيئية تؤثر على جاهزية الميناء وتعطل أعمال الإغاثة».

وأشار التحالف إلى أن «تعطيل دخول المواد الغذائية يزيد معاناة المواطنين اليمنيين»، لافتاً إلى اصطدام السفينة «Elisseos» بقاع القناة أثناء دخول الميناء.