عمليات استخباراتية تقود التحالف إلى مواقع الصواريخ في صعدة وزير الخارجية .. سنشارك في أي مشاورات سياسية مع الحوثيين ,, لكن هذه شروطنا لهذه الأسباب لجأت الشرعية إلى طباعة المليارات من العملية الجديدة .. وهذه مخاطرها في أي وقت ومن دون شروط مسبقة.. " ترامب" يعلن إستعداده للقاء القاده الإيرانيين الجزائري محرز يحصل على الضوء الأخضر لخوض مباراة درع المجتمع روهينجا جديدة ضد مسلمي الهند بعد سحب الجنسية من 4 ملايين من مسلمي الهند الشرعية تحرر سلسلة جبال استراتيجية بصعدة في الهند.. رسائل الواتساب الزائفة تتسبب في حادثة قتل جماعية تقرير: احتمال تورط سفينة إيرانية باستهداف ناقلة النفط السعودية #عاجل هكذا ردت تركيا على التهديدات الامريكية
أعلن التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن، تدمير مواقع لصواريخ باليستية تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صعدة.
وقال التحالف، في بيان نقلته وسائل إعلام سعوديةوإماراتية إنه "دمر مواقع لصواريخ باليستية تابعة للميليشيا الحوثية في (محافظة) صعدة، شمالي اليمن".
وأوضح التحالف أن الاستهداف جاء بعد عمليات مراقبة استخباراتية دقيقة من القيادة المشتركة، مؤكدا أنه "لن يسمح للمنظمات والجماعات الإرهابية بالحصول على مثل هذه الأسلحة لتهديد الأمن الإقليمي والدولي".
وفجر الأحد، شنت طائرات التحالف سلسلة غارات على مواقع وثكنات للجماعة، في صنعاء ومحافظة الحديدة غرب اليمن، وفقا لموقع العربية.
ونقلت "العربية" عن "مصادر محلية أن الغارات استهدفت ثكنة تدريب للميليشيات في الكلية الحربية بضاحية الروضة، وأخرى في معسكرات النهدين، والسواد وضبوة جنوب العاصمة".
وكانت قوات الجيش اليمني أعلنت مقتل العشرات من قيادات "الحوثيين" في مواجهات السبت والأيام الماضية، غرب محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن مصادر ميدانية أن "قيادات المليشيا لقت مصرعها في مواقع متفرقة بجبهة الملاحيظ خلال محاولة استعادة مواقع حررتها قوات الجيش في وقت سابق".
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