عمليات استخباراتية تقود التحالف إلى مواقع الصواريخ في صعدة  

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أعلن التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن، تدمير مواقع لصواريخ باليستية تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صعدة.

وقال التحالف، في بيان نقلته وسائل إعلام سعوديةوإماراتية إنه "دمر مواقع لصواريخ باليستية تابعة للميليشيا الحوثية في (محافظة) صعدة، شمالي اليمن".

وأوضح التحالف أن الاستهداف جاء بعد عمليات مراقبة استخباراتية دقيقة من القيادة المشتركة، مؤكدا أنه "لن يسمح للمنظمات والجماعات الإرهابية بالحصول على مثل هذه الأسلحة لتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وفجر الأحد، شنت طائرات التحالف سلسلة غارات على مواقع وثكنات للجماعة، في صنعاء ومحافظة الحديدة غرب اليمن، وفقا لموقع العربية.

ونقلت "العربية" عن "مصادر محلية أن الغارات استهدفت ثكنة تدريب للميليشيات في الكلية الحربية بضاحية الروضة، وأخرى في معسكرات النهدين، والسواد وضبوة جنوب العاصمة".

وكانت قوات الجيش اليمني أعلنت مقتل العشرات من قيادات "الحوثيين" في مواجهات السبت والأيام الماضية، غرب محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن مصادر ميدانية أن "قيادات المليشيا لقت مصرعها في مواقع متفرقة بجبهة الملاحيظ خلال محاولة استعادة مواقع حررتها قوات الجيش في وقت سابق".





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