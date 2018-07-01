الجزائري محرز يحصل على الضوء الأخضر لخوض مباراة درع المجتمع روهينجا جديدة ضد مسلمي الهند بعد سحب الجنسية من 4 ملايين من مسلمي الهند الشرعية تحرر سلسلة جبال استراتيجية بصعدة في الهند.. رسائل الواتساب الزائفة تتسبب في حادثة قتل جماعية تقرير: احتمال تورط سفينة إيرانية باستهداف ناقلة النفط السعودية #عاجل هكذا ردت تركيا على التهديدات الامريكية شاهد ألغام مد البصر قام الجيش الوطني بانتزاعها من أحد المحافظات جلسة نارية في البرلمان الإيراني .. 200 أسرة تتحكم في مصير إيران منذ 40 عاما .. تفاصيل لهذه الأسباب رفض التحالف تقرير منسقيه الشؤون الإنسانية باليمن دولة نووية تتخذ قرارا بسحب الجنسية من 4 ملايين مواطن
أعلنت قوات الجيش الوطني، انها حررت اليوم الإثنين 30يوليو/تموز2018م، سلسلة جبال ابواب الحديد في محور علب شمالي محافظة صعدة (شمال اليمن).
ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" عن قائد اللواء63 قائد محور علب العميد/ ياسر مجلي تأكيده ان قوات المحور أحكمت سيطرتها على جميع السلاسل المحيطة بمركز المديرية بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكد أن المعارك اسفرت عن سقوط قتلى في صفوف المليشيا بينهم قيادي بارز، فيما اسرت قوات الجيش اثنين من عناصرها.
وأوضح العميد مجلي أن مقاتلات التحالف ساندت قوات الجيش واستهدفت تعزيزات المليشيا في منطقة آل الزماح، مما أدى الى تدمير 3 عربات تابعة للمليشيا .