الشرعية تحرر سلسلة جبال استراتيجية بصعدة

الإثنين 30 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلنت قوات الجيش الوطني، انها حررت اليوم الإثنين 30يوليو/تموز2018م، سلسلة جبال ابواب الحديد في محور علب شمالي محافظة صعدة (شمال اليمن).

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" عن قائد اللواء63 قائد محور علب العميد/ ياسر مجلي تأكيده ان قوات المحور أحكمت سيطرتها على جميع السلاسل المحيطة بمركز المديرية بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد أن المعارك اسفرت عن سقوط قتلى في صفوف المليشيا بينهم قيادي بارز، فيما اسرت قوات الجيش اثنين من عناصرها.

وأوضح العميد مجلي أن مقاتلات التحالف ساندت قوات الجيش واستهدفت تعزيزات المليشيا في منطقة آل الزماح، مما أدى الى تدمير 3 عربات تابعة للمليشيا .