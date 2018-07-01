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التجمع اليمني للاصلاح

شاهد ألغام مد البصر قام الجيش الوطني بانتزاعها من أحد المحافظات

الإثنين 30 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مارب
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الفرق الهندسية للجيش الوطني تتلف أكثر من 5000 لغم زرعتها الميليشيات في مديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة

 

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