ميزة جديدة من جوجل تكشف لك الأحداث القريبة منك

الإثنين 30 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في منافسة قوية من عملاق الإنترنت "جوجل" على خدمات الترفيه والسفر، كشفت الشركة عن ميزة جديدة لعرض الأحداث القريبة استنادًا إلى اهتمامات الشخص، حيث تضمّ جوجل الآن قائمة بالأحداث الجارية في المنطقة المحلية داخل نطاق البحث.

وذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني، أن الميزة الجديدة تقدم تفاصيل إضافية مثل الوقت والمكان وتكلفة التذاكر وتقييمات المكان، بالإضافة إلى السماح لك بحفظ حدث لإعادة زيارته في وقت آخر.

ويمكنك أيضًا حجز التذاكر لأي حدث يجذب انتباهك من خلال بعض الشركات، والتي يتم ربطها داخل صفحة نتائج البحث.

وقالت جوجل، إن ميزة الأحداث الجديدة ستصبح متاحة لمستخدميها في الولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من أن تاريخ الإطلاق العالمي لم يتم الإعلان عنه بعد.

وقالت إيميلى فيرت، مديرة منتج بحث جوجل: إذا كنت تبحث عن أنشطة لملء التقويم الصيفي، فنحن نسهل العثور على الأحداث في البحث، وعلى مدار الأيام القليلة القادمة، سنضيف ميزات جديدة لنقدم لك توصيات شخصية، بالإضافة إلى مزيد من المعلومات حول الأحداث التي تهمك، وعندما تبحث على هاتفك عن أشياء مثل "أحداث قريبة مني" أو "حفلة موسيقية مجانية" في الولايات المتحدة، لن تجد قائمة بالأحداث من مجموعة متنوعة من المواقع فحسب، بل ستحصل أيضًا على معلومات أساسية حول الحدث.