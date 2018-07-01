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التجمع اليمني للاصلاح

وزير الأوقاف يطلع على التجهيزات لتفويج الحجاج في منفذ الوديعة

الإثنين 30 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- متابعات
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تفقد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية اليوم الاثنين 30يوليو/تموز2018م، الاستعدادات الجارية لاستقبال الحجاج اليمنيين في منفذ الوديعة .

واطلع الوزير عطية على التجهيزات التي أعدتها إدارة المنفذ لاستقبال الحجاج و تفويجهم للمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.

كما التقى الوزير بالمسؤولين السعوديين بقطاعات حرس الحدود والجوازات والجمارك والإستخبارات والداخلية، لترتيب تفويج الحجاج اليمنيين وتسهيل كافة الإجراءات لدخولهم، وتنظيم حركة المنافذ بكل يسر وسهولة.

وأشاد وزير الأوقاف بجهود القائمين على المنفذ اليمني والسعودي، مثمنا دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشرفيين وولي عهده على جهودهم الكبيرة لتسهيل عملية التفويج وتذليل الصعاب امام الحجاج اليمنيين.

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