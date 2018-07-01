التحالف: ما تعرضت ناقلة النفط السعودية تكتيك إيراني لتهديد الملاحة جلسة نارية في البرلمان الإيراني .. 200 أسرة تتحكم في مصير إيران منذ 40 عاما .. تفاصيل لهذه الاسباب رفضت قيادة التحالف ما تضمنه البيان الصادر من منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن دولة نووية تتخذ قرارا بسحب الجنسية من 4 ملايين مواطن وزير الأوقاف يطلع على التجهيزات لتفويج الحجاج في منفذ الوديعة نيمار يعترف «بالتمثيل» ويرد على سخرية الجماهير «ساعدوني لأنهض» محامي سعودي يكسب حكمًا قضائيًا ضد شابة أمريكية ويجني منها 2.25 مليون ريال انتصارات نوعية للجيش في «كتاف» - القوات تزحف باتجاه «مدينة صعدة» وتقترب من «دار الحديث» - اخر المستجدات تفاصيل لقاء نائب الرئيس باللواء أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف شاهد : العثور على «كنز» في قرية «جنوب اليمن»
تفقد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية اليوم الاثنين 30يوليو/تموز2018م، الاستعدادات الجارية لاستقبال الحجاج اليمنيين في منفذ الوديعة .
واطلع الوزير عطية على التجهيزات التي أعدتها إدارة المنفذ لاستقبال الحجاج و تفويجهم للمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.
كما التقى الوزير بالمسؤولين السعوديين بقطاعات حرس الحدود والجوازات والجمارك والإستخبارات والداخلية، لترتيب تفويج الحجاج اليمنيين وتسهيل كافة الإجراءات لدخولهم، وتنظيم حركة المنافذ بكل يسر وسهولة.
وأشاد وزير الأوقاف بجهود القائمين على المنفذ اليمني والسعودي، مثمنا دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشرفيين وولي عهده على جهودهم الكبيرة لتسهيل عملية التفويج وتذليل الصعاب امام الحجاج اليمنيين.