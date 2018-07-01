التحالف: ما تعرضت ناقلة النفط السعودية تكتيك إيراني لتهديد الملاحة جلسة نارية في البرلمان الإيراني .. 200 أسرة تتحكم في مصير إيران منذ 40 عاما .. تفاصيل لهذه الاسباب رفضت قيادة التحالف ما تضمنه البيان الصادر من منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن دولة نووية تتخذ قرارا بسحب الجنسية من 4 ملايين مواطن وزير الأوقاف يطلع على التجهيزات لتفويج الحجاج في منفذ الوديعة نيمار يعترف «بالتمثيل» ويرد على سخرية الجماهير «ساعدوني لأنهض» محامي سعودي يكسب حكمًا قضائيًا ضد شابة أمريكية ويجني منها 2.25 مليون ريال انتصارات نوعية للجيش في «كتاف» - القوات تزحف باتجاه «مدينة صعدة» وتقترب من «دار الحديث» - اخر المستجدات تفاصيل لقاء نائب الرئيس باللواء أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف شاهد : العثور على «كنز» في قرية «جنوب اليمن»
نجح محامي سعودي في الحصول على حكم قطعي من محكمة الاستئناف بالرياض في قضية تحصيل شيك ضد مواطنة أمريكية كقيمة أتعاب محاماة، بعد أن ألغت وكالة المحامي بحجة التقصير.
تعود تفاصيل القضية إلى لجوء المواطنة الأمريكية إلى محامٍ سعودي لمتابعة إجراءات تنفيذ شيك بقيمة 15 مليون ريال مسحوبة ضد خصمها؛ لكنها سارعت بإلغاء وكالة المحامي بعد علمها بقرب انتهاء إجراءات التنفيذ ومن ثم تحصيل قيمة الشيك بحجة التقصير وقلة الاهتمام.
وأمام ذلك، لم يجد المحامي أمامه سوى اللجوء إلى القضاء لانتزاع حقه، حسب العقد المبرم بينهما في قضية استمرت في أروقة المحاكم قرابة عامين، قبل أن يحسمها القضاء لصالحه؛ حيث تصل قيمة أتعابه إلى 2 مليون و250 ألف ريال.
وأكد المحامي أن مثل تلك الممارسات تلحق الضرر بالمحامين وتشغل القضاء بقضايا الأتعاب التي يحكمها أساسًا نظام المحاماة، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في المادة 26 من نظام المحاماة، والتي أرجأت عند وجود خلاف بين المحامي وموكله في مسألة الأتعاب إلى تقدير القاضي استنادًا لكثير من الاعتبارات والتي بلا شك قد فوتت على كثير من المحامين حقوقهم المالية.